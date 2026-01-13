13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Donovan Mitchell'dan George'a övgü: "All-Star olmayı hak ediyor"

Utah Jazz tarihinin en önemli yıldızlarından biri olan Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell, bu sezon parlayan genç oyuncu Keyonte George'un All-Star seçilmesi gerektiğini düşünüyor.

calendar 13 Ocak 2026 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Artık Jazz forması giymese de Donovan Mitchell'ın Utah'a karşı duygusal bağını tamamen koparmadığı görülüyor. Özellikle eski takımının yükselen genç yıldızını yakından takip eden Mitchell, George'un performansından oldukça etkilenmiş durumda.

Cleveland Cavaliers'ın Pazartesi gecesi Utah Jazz'a 123-112 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Mitchell, George'un galibiyetteki rolüne dikkat çekti ve genç oyuncuya açıkça All-Star desteği verdi.


"Jazz'ı özellikle vurgulamak istiyorum. Geldiler ve bizi oyunun her alanında geride bıraktılar," diyen Mitchell,
"Bunun başlangıç noktası Keyonte George'tu. All-Star olmayı hak ediyor. Onu kişisel olarak tanıyorum ve geçen yıldan bu yıla gösterdiği gelişimi görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor," ifadelerini kullandı.

Cavaliers savunması, George'u durdurmakta tamamen çaresiz kaldı. Genç guard, 32 sayı ve 9 asistlik performansıyla Jazz'ı galibiyete taşıdı.

2023 Draftı'nın 16. sırasından seçilen George, kısa sürede Utah'ın gelecekteki oyun kurucusu olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor ve 38 maçta 23,8 sayı, 6,9 asist ve 4,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.

Gösterdiği bu istatistiksel sıçramayla George, şimdiden En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülünün erken favorilerinden biri olarak görülüyor ve bu performansıyla All-Star kadrosu için de güçlü bir aday konumunda.

Utah'ın 2025-26 sezonunda 14-25'lik derecesine rağmen Mitchell, Jazz'ın geleceğine umutla bakıyor. Ona göre Keyonte George, Lauri Markkanen ve Walker Kessler üçlüsü, kulüp için sağlam bir çekirdek oluşturuyor.

"Birlikte çalıştığı koç [Will Hardy] benim çok yakın bir arkadaşım," diyen Mitchell,
"Bu grubun adım adım ilerlediğini görmek gerçekten harika," sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
