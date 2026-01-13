Utah Jazz tarihinin en önemli yıldızlarından biri olan Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell, bu sezon parlayan genç oyuncu Keyonte George'un All-Star seçilmesi gerektiğini düşünüyor.Artık Jazz forması giymese de Donovan Mitchell'ın Utah'a karşı duygusal bağını tamamen koparmadığı görülüyor. Özellikle eski takımının yükselen genç yıldızını yakından takip eden Mitchell, George'un performansından oldukça etkilenmiş durumda.Cleveland Cavaliers'ın Pazartesi gecesi Utah Jazz'a 123-112 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Mitchell, George'un galibiyetteki rolüne dikkat çekti ve genç oyuncuya açıkça All-Star desteği verdi.diyen Mitchell,ifadelerini kullandı.Cavaliers savunması, George'u durdurmakta tamamen çaresiz kaldı. Genç guard, 32 sayı ve 9 asistlik performansıyla Jazz'ı galibiyete taşıdı.2023 Draftı'nın 16. sırasından seçilen George, kısa sürede Utah'ın gelecekteki oyun kurucusu olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor ve 38 maçta 23,8 sayı, 6,9 asist ve 4,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.Gösterdiği bu istatistiksel sıçramayla George, şimdiden En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülünün erken favorilerinden biri olarak görülüyor ve bu performansıyla All-Star kadrosu için de güçlü bir aday konumunda.Utah'ın 2025-26 sezonunda 14-25'lik derecesine rağmen Mitchell, Jazz'ın geleceğine umutla bakıyor. Ona göre Keyonte George, Lauri Markkanen ve Walker Kessler üçlüsü, kulüp için sağlam bir çekirdek oluşturuyor.diyen Mitchell,sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.