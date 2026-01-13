13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Vücut geliştirmede "belgesiz spor tesislerine denetim" uyarısı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığı ve tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu

calendar 13 Ocak 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vücut geliştirmede 'belgesiz spor tesislerine denetim' uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden belgesiz spor tesisleri ile antrenörlere yönelik ülke genelinde denetim süreci başlatıldığını belirterek, vatandaşlara "belgesi olmayan tesislere gitmeyin" çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı.

Bazı spor tesislerinde görev yapan antrenörler ile kulüp ve tesislerin, mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgilere ulaştıklarını aktaran Girgin, "Federasyonun kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermeyeceğiz. Bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Denetim ve inceleme süreci büyük bir titizlikle yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Koray Girgin, federasyon dışı kurumlarca verilen belgelerin resmi geçerliliğinin bulunmadığını belirterek, şunların kaydetti:


"Federasyonumuz dışında özel eğitim kurumları, kurslar ya da üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar ve katılım belgelerinin hiçbirinin resmi geçerliliği bulunmamaktadır. Başlattığımız genel denetim ve inceleme süreciyle spor camiamızda adalet, eşitlik, şeffaflık ve güven ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde kulüp yeterlilik belgelerini ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır. Mevzuat çerçevesinde faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımlar hiçbir şekilde tereddüt gösterilmeden uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan da spor yapacakları kulüp ve tesislerin kulüp yeterlilik belgelerine, antrenörlerin ise geçerli antrenörlük belgelerine sahip olup olmadığını mutlaka kontrol etmelerini istiyoruz. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesi, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.