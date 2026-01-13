NBA dünyasının saygın yorumcularından Zach Lowe, Los Angeles Lakers forması giyen Deandre Ayton'ın gelişimi hakkında son derece sert ifadeler kullandı.
Lowe, Ayton'ı "bir kil yığını (lump of clay)" olarak tanımlarken, NBA'e girdiği günden bu yana oyununda kayda değer bir ilerleme göstermediğini savundu.
Ayton, skor ve ribaund katkısı üretmesine rağmen Lowe'a göre hâlâ "her işten biraz yapan ama hiçbirinde ustalaşamayan" bir oyuncu konumunda ve özellikle hücum oyununu ileri taşıyamadı.
Deandre Ayton, geçtiğimiz Şubat ayında Anthony Davis'in Dallas Mavericks'e takas edilmesinin ardından bu sezon Los Angeles Lakers'ın ana pivotu olarak görev yapıyor. Ayton'ın gelişi öncesinde Lakers, pota altında daha çok Jaxson Hayes'e güveniyor, Hayes ise 5 numarada genellikle 15–18 dakikalık sağlam katkılar verebilen bir yedek rolü üstleniyordu.
Ayton sayı ve ribaund üretse de herkes onun gelişiminden memnun değil. Özellikle Zach Lowe, Pazartesi günü yayınlanan The Zach Lowe Show programında Ayton'a yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi.
"Ayton hakkında bir şey söylemek istiyorum, çünkü sezon başlamadan önce uyum sağlayacağını söylemiştim," diyen Lowe sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Dominayton' seviyesinde bir şey beklemiyordum ya da All-Star olmasını da kastetmiyorum. 16 sayı, 8 ribaund, sağlam savunma, pota altında bitiricilik… Bunları yapsa yeter demiştim. Şu anda 14 sayı, 8 ribaund ortalamasıyla oynuyor ve yüzde 68'le şut atıyor. Kağıt üstünde koyduğum eşiklere ulaşıyor gibi görünüyor ama açıkça söyleyeyim: Yaptıkları işe yaramıyor. Savunmada yeterince iyi değil. Hücumda ise birçok maçta 8,5 ribaundluk, oyunun dışında kalmış bir figür gibi kalıyor."
Lowe ayrıca Ayton'ın yıllar içindeki gelişimini de sorguladı. NBA'e büyük beklentilerle 1 numaradan seçilmiş bir oyuncu olarak girmesine rağmen, hücum oyununun hiçbir alanında ciddi bir ilerleme kaydetmediğini vurguladı.
"19 yaşında, her işi biraz yapan ama hiçbirinde usta olmayan bir oyuncunun, 27 yaşında hâlâ her işi biraz yapan ama hiçbirinde usta olmayan biri olması nasıl mümkün?" diye soran Lowe,
"Hücum oyununun tek bir alanında bile daha iyiye gittiğini söyleyemiyoruz," ifadelerini kullandı.
Tecrübeli NBA yorumcusu hayal kırıklığını daha da ileri taşıyarak Ayton'ın potansiyelini tamamlanmamış bir proje olarak niteledi:
"Bu kadar hayal kırıklığı. Takımların istedikleri gibi şekil verebileceği bir kil yığını gibi görünen bu oyuncu, hücum anlamında hâlâ sadece bir kil yığını olarak kalmış durumda."
Tüm bu eleştirilere rağmen Ayton, Lakers için hâlâ önemli bir parça olmaya devam ediyor. Takımın dördüncü hücum opsiyonu konumundaki Ayton, bu sezon 29,3 dakika ortalamayla sahada kalırken maç başına 13,9 sayı, %69,7 isabet oranı, 8,3 ribaund, 0,8 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakalıyor.
