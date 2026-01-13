NBA dünyasının saygın yorumcularından Zach Lowe, Los Angeles Lakers forması giyen Deandre Ayton'ın gelişimi hakkında son derece sert ifadeler kullandı.Lowe, Ayton'ı "bir kil yığını (lump of clay)" olarak tanımlarken, NBA'e girdiği günden bu yana oyununda kayda değer bir ilerleme göstermediğini savundu.Ayton, skor ve ribaund katkısı üretmesine rağmen Lowe'a göre hâlâ "her işten biraz yapan ama hiçbirinde ustalaşamayan" bir oyuncu konumunda ve özellikle hücum oyununu ileri taşıyamadı.Deandre Ayton, geçtiğimiz Şubat ayında Anthony Davis'in Dallas Mavericks'e takas edilmesinin ardından bu sezon Los Angeles Lakers'ın ana pivotu olarak görev yapıyor. Ayton'ın gelişi öncesinde Lakers, pota altında daha çok Jaxson Hayes'e güveniyor, Hayes ise 5 numarada genellikle 15–18 dakikalık sağlam katkılar verebilen bir yedek rolü üstleniyordu.Ayton sayı ve ribaund üretse de herkes onun gelişiminden memnun değil. Özellikle Zach Lowe, Pazartesi günü yayınlanan The Zach Lowe Show programında Ayton'a yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi.diyen Lowe sözlerini şöyle sürdürdü:Lowe ayrıca Ayton'ın yıllar içindeki gelişimini de sorguladı. NBA'e büyük beklentilerle 1 numaradan seçilmiş bir oyuncu olarak girmesine rağmen, hücum oyununun hiçbir alanında ciddi bir ilerleme kaydetmediğini vurguladı.diye soran Lowe,ifadelerini kullandı.Tecrübeli NBA yorumcusu hayal kırıklığını daha da ileri taşıyarak Ayton'ın potansiyelini tamamlanmamış bir proje olarak niteledi:Tüm bu eleştirilere rağmen Ayton, Lakers için hâlâ önemli bir parça olmaya devam ediyor. Takımın dördüncü hücum opsiyonu konumundaki Ayton, bu sezon 29,3 dakika ortalamayla sahada kalırken maç başına 13,9 sayı, %69,7 isabet oranı, 8,3 ribaund, 0,8 top çalma ve 1 blok ortalamaları yakalıyor.