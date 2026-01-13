Tottenham'dan Mathys Tel'e izin yok!

Tottenham, Mathys Tel'i kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibi Brennan Johnson'un Crystal Palace'a transferinin ardından hücum hattından bir oyuncusunu daha kaybetmek istemiyor.Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mathys Tel için şu anda Paris FC'nin kiralık teklifi bulunuyor.Tottenham'ın ise takımda tutmak istediği Mathys Tel konusunda şu anda gelen teklifleri kabul etmediği yazıldı.Tottenham'da az süre bulduğu için takımdan kiralık olarak ayrılmayı düşünen Tel'in, az süre bulması ile birlikte pozisyon konusunda da durumundan şikayetçi olduğu kaydedildi. Tel'in 9 numarada oynamak istediği ve nadiren bu bölgede kullanıldığı için Tottenham'da hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.Tottenham'da bu sezon 19 maçta 685 dakika süre bulan Mathys Tel, 3 kez gol sevinci yaşadı.