13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Tottenham'dan Mathys Tel'e izin yok!

Tottenham, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mathys Tel'i kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibi, şu anda 20 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri kabul etmiyor.

calendar 13 Ocak 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Mathys Tel'e izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham, Mathys Tel'i kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz ekibi Brennan Johnson'un Crystal Palace'a transferinin ardından hücum hattından bir oyuncusunu daha kaybetmek istemiyor.

KİRALIK TEKLİF MASADA

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Mathys Tel için şu anda Paris FC'nin kiralık teklifi bulunuyor.

TEKLİFLERE RET

Tottenham'ın ise takımda tutmak istediği Mathys Tel konusunda şu anda gelen teklifleri kabul etmediği yazıldı.

POZİSYONUNDAN ŞİKAYETÇİ


Tottenham'da az süre bulduğu için takımdan kiralık olarak ayrılmayı düşünen Tel'in, az süre bulması ile birlikte pozisyon konusunda da durumundan şikayetçi olduğu kaydedildi. Tel'in 9 numarada oynamak istediği ve nadiren bu bölgede kullanıldığı için Tottenham'da hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Tottenham'da bu sezon 19 maçta 685 dakika süre bulan Mathys Tel, 3 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.