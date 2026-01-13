13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Altekma'nın Benfica takvimi netleşti

CEV Challenge Kupası'nda bir üst tura çıkma başarısı gösteren Altekma, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek

13 Ocak 2026 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com





Tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Challenge Kupası'nda Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyerek 8'li Finaller Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Altekma'nın maç programı belli oldu.

İzmir temsilcisi son 16 takımın yer aldığı bu turdaki ilk maçına 21 Ocak'ta saat 21.00'de Lizbon'da çıkacak. Mücadelenin rövanşı ise 28 Ocak'ta İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İlk düdük Portekiz'de, turun kaderi İzmir'de belli olacak. Tüm İzmirlileri rövanş maçında tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
