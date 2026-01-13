The Athletic yazarı John Hollinger, hafta sonu yayımlanan haberinde, "güvenilir bir lig kaynağına" dayandırarak Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr.'ın takas edilmesinin kesin olduğunu öne sürdü.Öte yandan Marc Stein, Substack'te yayımladığı son yazısında lig çevresinde bazı isimlerin Nets'in Porter'ın çıkış sezonunu fırsata çevirip "yüksekten satma" yoluna gidebileceğini düşündüğünü aktardı. Ancak Stein, Brooklyn cephesinden bu yönde ciddi bir itiraz (pushback) duyduğunu ve Nets'in sezon ortasında Porter'ı takas edip etmeyeceğinden emin olmadığını belirtti.Yes Network'te Justin Shackil ile konuşan HoopsHype yazarı Michael Scotto da Porter'ın sezon içinde takas edilmesi ihtimaline şüpheyle yaklaştı.diyen Scotto,ifadelerini kullandı.Scotto, beklentilerin düşürülmesi gerektiğini de vurguladı:Brett Siegel (ClutchPoints), Ocak ayının başından bu yana Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks'ın Porter için nabız yokladığını aktardı. Ancak Nets'in, keskin şutör forveti mutlaka takas etmek istediğine dair net bir sinyal vermediği belirtildi.Siegel'e göre Brooklyn'in Porter için masaya koyduğu başlangıç talebi "değerli bir ilk tur draft hakkı". Ancak bu bedelin karşılanması bile, Nets'in mutlaka takasa onay vereceği anlamına gelmiyor.Scotto ayrıca, Nic Claxton konusuna da değindi. Azalan yapıya sahip kontratı nedeniyle Claxton'ın rakip takımlar için cazip olduğunu belirten Scotto, Indiana Pacers ve Golden State Warriors'ın 7. yılındaki pivotla ilgilenen takımlar arasında olduğunu aktardı. Buna karşın Nets'in, 26 yaşındaki Claxton'ı kulübün geleceğinin önemli bir parçası olarak gördüğü ifade edildi.Siegel de benzer bilgiler paylaştı. Nets'in Claxton'ı değerli bulduğunu yazan Siegel, olası bir takas için Brooklyn'in en az bir ilk tur draft hakkı ve yeniden yapılanma sürecini hızlandırabilecek "değerli oyuncular" talep edeceğini belirtti.