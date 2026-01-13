EuroLeague'de 22. haftanın perdesi açılıyor

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 15 Ocak Perşembe günü İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.Ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet ve 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 18. sırada girdi. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, oynadığı son 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.Fenerbahçe Beko ise 16 Ocak Cuma günü İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son maçında konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 92-81 yenildi.EuroLeague'de 22. haftanın programı (TSİ) şöyle:21.30 Partizan (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Virtus Bologna (İtalya)20.30-Kosner Baskonia (İspanya)21.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Monaco (Fransa)20.45-Valencia Basket (İspanya)22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Hapoel IBI (İsrail)22.45 Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya)