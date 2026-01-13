Fenerbahçe olmadı, Göztepe alıyor!

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde genç forvete yatırım yapma kararı aldı.Sarı-kırmızılılar Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi.Geçen sezon Fenerbahçe'nin de idmanlara aldığı genç oyuncunun bir süre deneneceği ifade edildi.U19 takımında görev yapacak Jude'nin beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirileceği kaydedildi.Afrika kıtası başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu takibe alan sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom ile de sözleşme imzalamıştı.