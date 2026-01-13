13 Ocak
Fenerbahçe olmadı, Göztepe alıyor!

Göztepe, Fenerbahçe'nin de denediği 18 yaşındaki Yann Jude'i İzmir'e getirdi.

calendar 13 Ocak 2026 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe olmadı, Göztepe alıyor!
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde genç forvete yatırım yapma kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar Cast Foot FC takımında forma giyen 18 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Yann Jude'yi İzmir'e getirdi.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin de idmanlara aldığı genç oyuncunun bir süre deneneceği ifade edildi.


U19 takımında görev yapacak Jude'nin beğenilmesi durumunda Göztepe A Takımı için değerlendirileceği kaydedildi.



GÖZTEPE'NİN TRANSFERLERİ

Afrika kıtası başta olmak üzere birçok genç futbolcuyu takibe alan sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Nevzat Tan Üzel, forvet Salem Bouajila, sol bek Zakaria Tindano ve golcü Prince Manu Balladom ile de sözleşme imzalamıştı.

