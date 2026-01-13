13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Sualtı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirilecek.

calendar 13 Ocak 2026 14:17
Haber: AA
Sualtı Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Konya'da düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, Konya'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre Milli Takım Seçmeleri'nin de gerçekleştirileceği organizasyon 15 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada sporcular, kadın ve erkek kategorilerinde, su üstü, çift palet, dip ve tüp branşlarında yarışacak.


Organizasyon, 18 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kadir Sağlam, 2026 sezonunun paletli yüzme branşını açtıkları için heyecanlı ve coşkulu olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Paletli yüzmede geçen yıl dünya ve Avrupa şampiyonluklarında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. Hedefimiz, madalya sayımızı katlayarak bayrağımızı bu yıl uluslararası yarışmalarda daha çok dalgalandırmak olacak. Her branşımıza, hedeflerimiz doğrultusunda ayrı ciddiyet ve önem veriyoruz. Sezonun ilk şampiyonasına katılacak tüm sporcularımıza, antrenör ve kulüplerimize başarılar diliyorum. 2026 sezonumuz sualtı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sualtı sporları ailemizin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak, bakan yardımcımız sayın Hamza Yerlikaya ve bakanlık çalışanlarımıza, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze camiamız adına çok teşekkür ederim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.