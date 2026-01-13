13 Ocak
Fenerbahçe'de Fred'e Olympiakos kancası

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Brezilyalı yıldız Fred'i Olympiakos yakın markaja aldı. Sambacı ismi aynı zamanda ülkesinden de talipler bulunuyor.

calendar 13 Ocak 2026 11:37 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 11:38
Fotoğraf: AA
Devre arasında adından söz ettiren hamleler yapan ve Anthony Musaba, Mert Günok ile Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de, sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

FRED'E OLYMPIAKOS KANCASI!

HT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fred'i, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un yakından takip ettiği öğrenildi.

ÜLKESİNDEN DE TALİBİ VAR

Sambacı yıldız için Olympiakos'un yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da talipler bulunuyor.

BU SEZON FRED

32 yaşındaki orta saha bu sezon 24 maçta 1.421 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.  

 

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.