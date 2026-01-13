NBA'in Avrupa'ya yönelik milyar dolarlık genişleme planı siyasi ve kurumsal dirençle karşı karşıya.NBA'in 2027 itibarıyla Avrupa'da NBA destekli yeni bir lig kurma planı, kıta genelinde siyasi ve sportif çevrelerde ciddi tartışmalara yol açtı. ABD merkezli ligin Roma, Berlin ve Madrid gibi şehirleri kapsayacak bir Avrupa organizasyonu oluşturma hedefi, Avrupa spor modeline aykırı olduğu gerekçesiyle hemhem detarafından eleştiriliyor.Projenin destekçileri, Avrupa'da popüler olmasına rağmen ekonomik olarak sınırlı kalan basketbolun bu yatırımla büyüyebileceğini savunurken; karşıtlar, kapalı lig yapısının ulusal liglerive Avrupa'da üretilen gelirin ABD merkezli şirketlere aktarılacağını öne sürüyor.Avrupa Birliği Spor KomiseriAB'nin spor organizasyonlarını doğrudan yönetmediğini ancak rekabet, dayanışma ve açıklık gibi Avrupa değerlerini koruma sorumluluğu bulunduğunu vurgulayarak, kapalı lig modellerine karşı temkinli bir yaklaşım sergiledi. Micallef, bu tür projelerin ulusal ligler ve spor piramidi üzerindeetkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.NBA yönetimi ise FIBA ile birlikte hareket ettiklerini, yeni ligin Avrupa spor modeline uygun olacağını ve yerel basketbol ekosistemine mali destek sağlayacaklarını belirtti. NBA başkanıAvrupa'da büyük bir ticari ve sportif potansiyel gördüklerini ifade etti.Ancak Avrupa Parlamentosu'ndan ve bazı üye ülkelerden gelen tepkiler sürüyor.vebaşta olmak üzere birçok ülke, kapalı lig yapısının Avrupa basketbolunun geleneksel yapısını tehdit ettiğini savunuyor. EuroLeague CEO'suda Avrupa basketbolununolduğunu belirterek, olası bir iş birliğinin ancak eşit ortaklık temelinde mümkün olabileceğini söyledi.NBA'in Avrupa hamlesi, kıta sporunda Amerikan ve Avrupa modelleri arasındaki yapısal çatışmanın yeni cephesi olarak görülüyor.