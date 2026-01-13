13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Bilardonun 'Usta' lakaplı ismi Semih Saygıner yıllara meydan okuyor

62 yaşındaki bilardo efsanesi Semih Saygıner, Kore Profesyonel Ligi'nde en çok maç kazanan sporcu olurken hayatını anlatan "Usta" dizisi de 2026'da Netflix'te yayınlanmaya hazırlanıyor.

calendar 13 Ocak 2026 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bilardonun 'Usta' lakaplı ismi Semih Saygıner yıllara meydan okuyor
Türkiye ve dünyanın en tanınan ve en başarılı isimlerinden Semih Saygıner yıllara meydan okuyor.

62 yaşındaki 'Usta' lakaplı Semih Saygıner, Kore profesyonel takımlar liginde ilk 5 raund sonunda en çok maç kazanan sporcu oldu. 10 profesyonel bilardo takımının yarıştığı ve 5 raund üzerinden oynanan ligde milli sporcu Semih Saygıner oynadığı 90 setin sonunda en çok galibiyet kazanan bilardocu oldu. İlk 5 takım şampiyonluk için ocak ayında final raundunda yarışacak.

62 yaşındaki bilardo efsanesi yıllara meydan okumaya devam ederken, hayatını konu alan 8 bölümlük 'Usta' adlı dizinin de uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından 2025 yılında çekimleri tamamlandı. Dizi, 2026 yılında Netflix'te 193 ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
