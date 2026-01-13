13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

calendar 13 Ocak 2026 15:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bir spor müsabakasında kazanılan her kupanın ardında büyük bir emek vardır, Fenerbahçe'yi TFF Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısını göstermesinden ötürü tebrik ederim.


Ben Galatasaraylıyım ancak ikinci evim olarak gördüğüm Türkiye'deki tüm taraftarlara saygım sonsuz. Maalesef son derbi maçının ardından Fenerbahçeliler, bana ve aileme hoş olmayan yaklaşımlarda bulundu.

Yorumların çoğu, futbolculuk yıllarımda Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti göremediğim yönündeydi. Ama sanırım herkesin unuttuğu bir gerçek var, bu vesileyle onu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü ben takımımla birlikte belki de Türkiye'de bir daha çok zor rastlanacak bir başarıya imza attım ve Fenerbahçe'nin evinde şampiyon oldum. Hem de bunu iki sezon üst üste gerçekleştirdim.

Kadıköy için, "Festival alanımız" dediysem, bir nedeni var. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır…"

Felipe Melo, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp, aslan ve beş yıldız emojileri de ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Brezilyalı eski yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Felipe Melo'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar:








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
