Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bir spor müsabakasında kazanılan her kupanın ardında büyük bir emek vardır, Fenerbahçe'yi TFF Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısını göstermesinden ötürü tebrik ederim.
Ben Galatasaraylıyım ancak ikinci evim olarak gördüğüm Türkiye'deki tüm taraftarlara saygım sonsuz. Maalesef son derbi maçının ardından Fenerbahçeliler, bana ve aileme hoş olmayan yaklaşımlarda bulundu.
Yorumların çoğu, futbolculuk yıllarımda Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti göremediğim yönündeydi. Ama sanırım herkesin unuttuğu bir gerçek var, bu vesileyle onu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çünkü ben takımımla birlikte belki de Türkiye'de bir daha çok zor rastlanacak bir başarıya imza attım ve Fenerbahçe'nin evinde şampiyon oldum. Hem de bunu iki sezon üst üste gerçekleştirdim.
Kadıköy için, "Festival alanımız" dediysem, bir nedeni var. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır…"
Felipe Melo, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp, aslan ve beş yıldız emojileri de ekledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Brezilyalı eski yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Felipe Melo'nun paylaşımında kullandığı fotoğraflar:
