Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adaylığı iddiasına yanıt

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yönetim kurulunda görev alan Sertaç Komsuoğlu, hakkında çıkan başkan adaylığı iddialarını yalanladı.
Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir programda kendisiyle ilgili olarak "Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım" şeklinde bir ifade kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamasında, şahsının başkan adaylığına ilişkin herhangi bir iddiası ya da söylemi olmadığını net bir dille vurguladı.
Fenerbahçe'nin seçilmiş başkanı Ali Koç ve mevcut yönetim kurulunun camia olarak sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Komsuoğlu, Fenerbahçe'ye desteğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
Açıklamasında ayrıca, özellikle futbol takımının başarılarıyla gündemde olduğu bu dönemde, camiayı bölmeye yönelik ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunan Komsuoğlu, "İyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA...
"İbrahim Seten tarafından, katılmış olduğu programda "Sertaç Komsuoğlu: 'Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım' demiş" şeklinde bir ifade kullanılmıştır.
Şahsımın başkan adaylığı ile ilgili bir iddiam ve söylemim hiçbir ortamda olmamıştır.
Fenerbahçe'nin seçilmiş Başkanı ve Yönetim Kurulunun camia olarak arkasında durmamız gerektiğini, sonuna kadar Fenerbahçe'mize destek vermeye devam edeceğimi her konuşmamda vurguladığım bilinmektedir.
Fenerbahçe'ye hizmet etmeye gönül vermiş bir taraftar olarak; özellikle futbol takımımızın başarılar ile gündemde olduğu bugünlerde, gerçeği yansıtmayan ve camiamızı bölmeye çalışan bu türden haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
İyi ki Fenerbahçeliyiz!
A. Sertaç Komsuoğlu"
