13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-150'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adaylığı iddiasına yanıt

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sertac Komsuoğlu, hakkında çıkan başkan adaylığı iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

calendar 13 Ocak 2026 15:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yönetim kurulunda görev alan Sertaç Komsuoğlu, hakkında çıkan başkan adaylığı iddialarını yalanladı.

Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir programda kendisiyle ilgili olarak "Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım" şeklinde bir ifade kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamasında, şahsının başkan adaylığına ilişkin herhangi bir iddiası ya da söylemi olmadığını net bir dille vurguladı.

Fenerbahçe'nin seçilmiş başkanı Ali Koç ve mevcut yönetim kurulunun camia olarak sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini ifade eden Komsuoğlu, Fenerbahçe'ye desteğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.


Açıklamasında ayrıca, özellikle futbol takımının başarılarıyla gündemde olduğu bu dönemde, camiayı bölmeye yönelik ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunan Komsuoğlu, "İyi ki Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

"İbrahim Seten tarafından, katılmış olduğu programda "Sertaç Komsuoğlu: 'Ali Y. Koç aday olmazsa ben aday olacağım' demiş" şeklinde bir ifade kullanılmıştır.

Şahsımın başkan adaylığı ile ilgili bir iddiam ve söylemim hiçbir ortamda olmamıştır.

Fenerbahçe'nin seçilmiş Başkanı ve Yönetim Kurulunun camia olarak arkasında durmamız gerektiğini, sonuna kadar Fenerbahçe'mize destek vermeye devam edeceğimi her konuşmamda vurguladığım bilinmektedir.

Fenerbahçe'ye hizmet etmeye gönül vermiş bir taraftar olarak; özellikle futbol takımımızın başarılar ile gündemde olduğu bugünlerde, gerçeği yansıtmayan ve camiamızı bölmeye çalışan bu türden haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

İyi ki Fenerbahçeliyiz!

A. Sertaç Komsuoğlu"

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
