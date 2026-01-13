Thilo Kehrer'den Beşiktaş'a kötü haber!

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar radarına aldığı Thilo Kehrer cephesinde istemediği bir gelişme yaşadı.
KEHRER'E İZİN YOK!
Nice-Matin'in haberine göre Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Thilo Kehrer'in takımda kalmasına karar verdi.
Haberde, 29 yaşındaki Alman stopere çok güvenen teknik adamın, başka bir savunma oyuncusunun transfer edilmesi halinde bile fikrini değiştirmeyeceği belirtildi.
BU SEZON 20 MAÇTA OYNADI
Alman savunma oyuncusu, bu sezon Monaco forması altında 20 maçta süre buldu.
Monaco ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kehrer'in, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Thilo Kehrer, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 sarı kart gördü. 1 mücadelede ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kehrer, 1 maçta ise direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
