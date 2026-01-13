Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması!

Bayern Münih'ten uzun süredir sahalardan uzak kalan Sacha Boey ile ilgili açıklama geldi.
Kulübün teknik direktörü Vincent Kompany, Fransız sağ bek için, "İyi bir dönemden geçiyordu ve sonra kötü bir zamanda hastalandı. Şimdi tek yapabileceğimiz, tekrar sağlığına kavuşmasını beklemek." dedi.
Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund ise, "Bu kadar uzun süre (6 Aralık'tan bu yana) hasta olması ve hala formunu bulamaması bizim için kötü oldu. Bu dönemde ona ihtiyacımız vardı. En önemli şey yeniden forma girmesi ancak o pozisyonda rekabet çok fazla." sözlerini sarf etti.
Son maçına kasım ayında çıkan 25 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon süre bulduğu 14 maçta 1 asist yaptı.
