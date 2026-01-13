13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-148'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Alanyaspor ile Karagümrük, kupada yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor - Fatih Karagümrük karşılaşması 2-2 sona erdi.

calendar 13 Ocak 2026 14:53
Alanyaspor ile Karagümrük, kupada yenişemedi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Alanyaspor, 16. dakikada Florent Hadergjonaj ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'te David Datro Fofana, 28. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Karagümrük'ün ilk golünü atan Fofana, 59. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne taşıdı. Alanyaspor'da ilk golü atan Florent Hadergjonaj da 74. dakikada penaltıyı ağlara gönderdi ve maç 2-2 sona erdi.


Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 4 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, kupadaki puanını 2 yaptı.

Alanyaspor, kupanın bir sonraki maçında Boluspor deplasmanına gidecek. Akdeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta ise hafta sonunda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük, kupada bir sonraki maçında Başakşehir ile karşılaşacak. İstanbul ekibi, lige dönüşte de Başakşehir ile puan mücadelesi verecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
