13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Türk hentbolunda rota Avrupa

Olimpiyatları hedefleyen Hentbol Milli Takımları, Avrupa'da derece elde etmek istiyor

calendar 13 Ocak 2026 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk hentbolunda rota Avrupa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Erkekler Avrupa'da 33'üncü, kadınlar ise 24'üncü sırada. İlk hedefimiz erkeklerde ilk 24'e, kadınlarda ise ilk 16'ya girebilmek." dedi.

Çebi, Türk hentbolunun Avrupa'daki sıralamasından bahsederek, hedeflerinin çok büyük olduğunu ve adım adım ilerlediklerini söyledi.

Türk hentbolunun iyi yolda olduğunu dile getiren Çebi, "Erkekler hentbolda Avrupa'da 33'üncü, kadınlar ise 24'üncü sırada. İlk hedefimiz erkeklerde ilk 24'e, kadınlarda ise ilk 16'ya girebilmek. İnanıyorum ki artan bu ilgiyle birlikte Türk hentbolu olması gerektiği yerlere taşınacaktır." diye konuştu.

Çebi, hem erkek hem de kadın milli takımda morallerin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Kadın ve erkek milli takımlarımızın yükselen bir ivmesi var. Erkek milli takımımız özellikle şu anda ciddi bir yol kat etti." ifadesini kullandı.


Hentbolda Türkiye'de 27 bin lisanslı sporcu bulunduğu bilgisini veren Çebi, amaçlarının bu rakamı her yıl yüzde 20 artırmak olduğunu belirtti.

 

"İlk hedefimizi Avrupa'ya koyduk"



Her spor branşında olduğu gibi hentbolda da en büyük hedefin olimpiyatlar olduğunu ifade eden Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de hedefimiz orası. Fakat Avrupa şu anda olimpiyatlardan daha önemli. Olimpiyatlara gitmek istiyorsak öncelikle Avrupa kıtasından kota alınması gerekiyor. Bu nedenle ilk hedefimizi Avrupa koyduk. Olimpiyatlar 8-10 yıllık bir planlama sonucunda gelecektir. Avrupa kıtasından olimpiyatlara 9 takım katılıyor. Bu da Avrupa'da ilk 9'a girmek anlamına geliyor. Bu da uzun vadeli bir süreç. İnşallah bizden sonraki jenerasyonun bu başarıyı görmesi kısmet olur."

 

"Türkiye'deki tesis yatırımları gerçekten olağanüstü"

Çebi, Türkiye'de tesis yatırımın olağanüstü olduğunu ve birçok imkan sağlandığını vurguladı.

Tesis yatırımlarıyla ilgili çalışmalarına değinen Çebi, şöyle devam etti:

Mesut Çebi, beden eğitimi öğretmenlerinin hentbola ilgilerini artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hem öğretmenlerimizin hem de antrenörlerimizin kaynaklara ulaşımının imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda federasyon olarak ciddi yatırımlarımız ve desteklerimiz şu anda hem öğretmenler hem de antrenörler noktasında mevcut." şeklinde sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.