13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Tuncay Şanlı: "F.Bahçe'nin Süper Kupa'yı kazanması çok değerli!"

Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Süper Kupa'ya dair görüşlerini bildirdi

calendar 13 Ocak 2026 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 13:34
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa galibiyetiyle ilgili "İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" dedi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nin stadyumda takip ettiğini belirten Şanlı, "Süper Kupa'da stattaydım. Hava şartlarına rağmen çok keyifli bir atmosfer vardı. Kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Bu yüzden tüm takımı, teknik ekibi ve hocayı tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KUPAYI KAZANMAK ÇOK DEĞERLİ'


Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüne dikkat çeken Şanlı, "Oyun olarak sahada üstünlük vardı. Kupayı kazanmak çok değerli. İki takımın da kaliteli ve özel oyuncuları var. Önemli olan sahadaki mücadeleydi ve bunu gösteren kazandı" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
