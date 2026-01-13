13 Ocak
Volkan Demirel: "Ederson benden iyi kaleci"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, "Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson benden daha iyi kaleci" dedi.

13 Ocak 2026 15:31
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel: 'Ederson benden iyi kaleci'
Teknik direktör Volkan Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sporun yalnızca futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Demirel, gençlerin yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Demirel, "Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Gençlerimizi spora; yalnızca futbola değil, voleybol, basketbol hangisine yatkınlarsa onu yapmalarını tavsiye ederiz. Spor hem karakteri hem kişiliği geliştirir, özgüven kazandırır" açıklamasını yaptı.

'EDERSEN BENDEN DAHA İYİ'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili gelen soru üzerine Demirel, "Ederson benden daha iyi kaleci" ifadelerini kullandı.

  • KL
