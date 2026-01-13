Aliağa Petkimspor liderlik için Yunanistan'da

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor 14 Ocak Çarşamba günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Yunan ekibi Peristeri'yle deplasmanda zirve mücadelesi verecek.Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Temsilcimiz rakibini mağlup ederse kalan 3 maç öncesinde çeyrek final için çok büyük avantajı eline geçirecek.Petkim grupta haftaya ise Dinamo Sassari'yi konuk edecek.Aliağa Petkimspor transferde ABD'li oyun kurucu Jaylon Brown ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de daha önce Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giyen 31 yaşında, 1.83 boyundaki guard bu sezona Çin'de Liaoning Flying Leopards takımında başladı.