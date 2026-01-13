13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Aliağa Petkimspor liderlik için Yunanistan'da

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda lider konumda bulunan Aliağa Petkimspor, ünvanını korumak için Peristeri ile karşılaşacak

13 Ocak 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor 14 Ocak Çarşamba günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Yunan ekibi Peristeri'yle deplasmanda zirve mücadelesi verecek.

Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak. Temsilcimiz rakibini mağlup ederse kalan 3 maç öncesinde çeyrek final için çok büyük avantajı eline geçirecek.

Petkim grupta haftaya ise Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

JAYLON BROWN İMZAYI ATTI

Aliağa Petkimspor transferde ABD'li oyun kurucu Jaylon Brown ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de daha önce Karşıyaka ve Bursaspor formalarını giyen 31 yaşında, 1.83 boyundaki guard bu sezona Çin'de Liaoning Flying Leopards takımında başladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
