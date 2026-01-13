13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-290'
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Göztepe filesinde milli sevinç

Göztepe Voleybol'da A takım kadrosunda yer alan Melis Erdoğan ve altyapı oyuncusu Duru Zeren U18 Milli Takımı'na çağrıldı

calendar 13 Ocak 2026 14:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe filesinde milli sevinç
Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Göztepe'de iki genç oyuncunun milli takıma davet edilmesi sevinçle karşılandı.

Sarı-kırmızılılarda A takım kadrosunda yer alan Melis Erdoğan ve altyapıda görev yapan Duru Zeren, U18 Milli Takımı'na çağrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncumuz Melis Erdoğan ve altyapı oyuncumuz Duru Zeren'in de yer aldığı 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-17 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 2026 CEV U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nde sahaya çıkacak. Oyuncularımıza ve milli takımımıza başarılar dileriz" denildi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
