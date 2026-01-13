13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
1-150'
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm

Büyük maddi ve idari krizler yaşayan, U19 takımıyla sahaya çıkıp forma numaralarını bantlamak zorunda kalan Nazillispor, kapanmanın eşiğine gelirken ilçedeki futbolseverleri derinden üzdü.

calendar 13 Ocak 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da forma numarasına bantlı çözüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son dönemde başına gelmeyen kalmayıp amatör kümeye düşmeye çok yaklaşan Nazillispor geçen hafta U19 oyuncularıyla çıkıp 8-1 kaybettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı.

Bu sezon stadı kapatılan, kiracısı olduğu belediyeye ait tesislerden çıkarılınca ilçeden taşınmak zorunda kalan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü de şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'da büyük imkansızlıklar yaşanıyor.

Devre arasında ligden çekilme kararı almasına rağmen son anda U19 takımıyla yoluna devam eden Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeni ile futbolculara forma bile bulmakta zorlandı. Nazillispor'da Ayvalıkgücü maçında iki futbolcu sahaya forma numaraları bantlanmış şekilde çıktı. Bazı futbolcular ısınmayı kendi ceketleriyle yaptı. Bazı oyuncuların formalarında göğüs reklamı bulunurken, bazılarında yer almaması dikkat çekti. Kapanmanın eşiğine gelen Nazillispor'da yaşanan tablo içler acısı durumda. 1966 yılında kurulan Ege'nin köklü ekibinin durumu Nazillili futbolseverleri kahrediyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.