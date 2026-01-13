13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Robinio Vaz, Roma'ya imza atıyor

Marsilya'nın ardından Robinio Vaz da Roma ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibine transfer oluyor.

13 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Marsilya'dan 18 yaşındaki santrfor Robinio Vaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi ile anlaşan Roma, genç futbolcu ile yaptığı görüşmelerde de anlaşmaya vardı.

Roma, bu transfer için Marsilya'ya 25 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Marsilya forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Vaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

