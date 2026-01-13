Robinio Vaz, Roma'ya imza atıyor

Roma, Marsilya'dan 18 yaşındaki santrfor Robinio Vaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fransız ekibi ile anlaşan Roma, genç futbolcu ile yaptığı görüşmelerde de anlaşmaya vardı.



Roma, bu transfer için Marsilya'ya 25 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.



Marsilya forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Vaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



