Atlanta Hawks genel menajeri Onsi Saleh, takıma yeni katılan CJ McCollum ile olası bir sözleşme uzatması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.Pazartesi günü basın mensuplarına konuşan Saleh, McCollum'ın performansından son derece memnun olduklarını belirtse de geleceğe dair kesin bir mesaj vermedi.diyen Saleh,ifadelerini kullandı.Hawks, McCollum'ı Corey Kispert ile birlikte Washington Wizards'tan, Trae Young karşılığında kadrosuna katmıştı.Tecrübeli guard, Wizards formasıyla geçirdiği 35 maçta genç kadro içinde hem liderlik yaptı hem de 18,8 sayı, 3,6 asist ve 3,5 ribaund ortalamaları yakaladı.McCollum'un 30,6 milyon dolarlık süresi dolan kontratı nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Saleh 34 yaşındaki oyuncunun şu ana kadarki katkısından oldukça memnun.McCollum, Hawks formasıyla ilk maçına Pazar günü çıktı ve Golden State Warriors deplasmanında alınan 124-111'lik galibiyette, benchten gelerek 24 dakikada 12 sayı ve 4 asist üretti.diyen Saleh,ifadelerini kullandı.