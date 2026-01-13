13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Young takası sonrası McCollum'ın Atlanta'daki geleceği belirsiz

Atlanta Hawks genel menajeri Onsi Saleh, takıma yeni katılan CJ McCollum ile olası bir sözleşme uzatması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

calendar 13 Ocak 2026 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Young takası sonrası McCollum'ın Atlanta'daki geleceği belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks genel menajeri Onsi Saleh, takıma yeni katılan CJ McCollum ile olası bir sözleşme uzatması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Pazartesi günü basın mensuplarına konuşan Saleh, McCollum'ın performansından son derece memnun olduklarını belirtse de geleceğe dair kesin bir mesaj vermedi.

"Sezon ilerledikçe bunun nereye gideceğini göreceğiz ama CJ harika bir iş çıkarıyor," diyen Saleh,
"Uzun vadede buraya uyum sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.


Hawks, McCollum'ı Corey Kispert ile birlikte Washington Wizards'tan, Trae Young karşılığında kadrosuna katmıştı.

Tecrübeli guard, Wizards formasıyla geçirdiği 35 maçta genç kadro içinde hem liderlik yaptı hem de 18,8 sayı, 3,6 asist ve 3,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

McCollum'un 30,6 milyon dolarlık süresi dolan kontratı nedeniyle geleceği belirsizliğini korurken, Saleh 34 yaşındaki oyuncunun şu ana kadarki katkısından oldukça memnun.

McCollum, Hawks formasıyla ilk maçına Pazar günü çıktı ve Golden State Warriors deplasmanında alınan 124-111'lik galibiyette, benchten gelerek 24 dakikada 12 sayı ve 4 asist üretti.

"Onun burada olmasından gerçekten, gerçekten çok heyecanlıyım," diyen Saleh,
"Ama sözleşme uzatma görüşmeleri ve pazarlıklar hakkında şu an için bir şey söyleyemem," ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.