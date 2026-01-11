11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Bayern Münih, 8 golle rakibine acımadı!

Almanya Bundesliga 16. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Wolfsburg'u 8-1 yenerek ligdeki namağlup unvanını korudu.

calendar 11 Ocak 2026 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 21:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırladı.
 
Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 8-1 kazandı ve ligdeki namağlup serisini sürdürdü.
 
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise (2), Kilian Fischer (KK), Moritz Jenz (KK), Luis Diaz, Raphael Guerreiro, Harry Kane ve Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü Dzenan Pejcinovic'ten geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 44 puana ulaşırken, Wolfsburg 15 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Bayern Münih, Köln'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
