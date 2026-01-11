Barcelona Real Madrid maçı canlı izle şifresiz S Sport izle

Barcelona Real Madrid maçı şifresiz S Sports izle bedava!
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BARCELONA REAL MADRID MAÇI CANLI, TIKLA
NE DEDİLER? Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick:
"El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık." Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso:
"Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!" MUHTEMEL 11'LER Barcelona:
Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid:
Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia. LİGDE REAL MADRID KAZANDI
LaLiga'da bu sezon oynanan ilk maçı Real Madrid 2-1 kazandı. Santiago Bernabeu'daki mücadeleden Xabi Alonso'nun ekibi Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın golleriyle galip ayrıldı. Ligdeki maçta Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlamış ve 66 dakika sahada kalmıştı. Bu mücadelede Barcelona'nın tek golü ise Fermin Lopez'den gelmişti. BARCELONA'NIN GALİBİYET SERİSİ
İspanya LaLiga'da lider Barcelona, ligde oynadığı son 9 maçın tamamını kazandı. Ligde bu sezon 19 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Hansi Flick'in ekibi 49 puan topladı. REAL MADRID'IN ZİRVE TAKİBİ
LaLiga'da Barcelona'nın 4 puan ardında ikinci sırada bulunan Real Madrid 19 maç sonunda 45 puan topladı. Real Madrid ligdeki 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maç öncesi, sonrası ve sırasında tüm gelişmeler anbean Sporx'te olacak.