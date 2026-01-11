Ampute milli futbolcu Ömer Güleryüz, Wisla Krakow'a transfer oldu

Ampute Futbol Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ömer Güleryüz, kariyerine Polonya ekiplerinden Wisla Krakow'da devam edecek.



1997 doğumlu "gol kralı" milli futbolcu, Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünden Polonya temsilcisine transfer oldu.



2021 ve 2024 Avrupa şampiyonalarında gol krallığına ulaşan ve "en değerli oyuncu" ödülüne layık görülen Ömer Güleryüz, bu transferle birlikte Türkiye'den yurt dışına profesyonel olarak transfer olan ilk milli ampute futbolcu ünvanını aldı.

Golcü futbolcu Ömer Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre içinde Polonya'ya giderek yeni takımıyla çalışmalara başlayacağını belirtti.Ampute milli futbolcu Ömer, transferiyle ilgilidedi.Bugüne kadar Avrupa ve dünya sahnelerinde elde ettiği şampiyonluklar, gol krallıkları ve bireysel ödüllerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Ömer,ifadelerini kullandı.Ömer Güleryüz'ün yeni takımı Wisla Krakow, ampute futbol branşında uluslararası turnuvalara düzenli olarak katılan kulüpler arasında bulunuyor. Wisla Krakow, 2024 yılında Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u yenerek kupayı kazanmıştı. Bu maçta Alves Kablo adına mücadele eden Ömer, 2 gol atmıştı.Ampute Futbol Süper Lig'de bu sezon da etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncu, görev aldığı 8 maçta 8 gol kaydetti.