11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-177'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
1-08'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-170'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Trabzonspor Basketbol serisini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mersinspor'u 82-79 yendi.

calendar 11 Ocak 2026 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mersinspor'u 82-79 mağlup etti. 

Bordo-mavili ekip üst üste 6 toplamda ise 10. galibiyetini alırken, Mersin ekibi 11. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Mersinspor: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Koray Çekici, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5

Trabzonspor: Reed 10, Berk Demir, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5

1. Periyot: 25-30

Devre: 46-51

3. Periyot: 62-68

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
