Haber Tarihi: 11 Ocak 2026 19:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 19:39

İstanbul okullar tatil mi? 12 Ocak yarın İstanbul okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil mi, 12 Ocak pazartesi günü yarın İstanbul'da okulların tatil olacağına ilişkin gözler İstanbul Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak günü İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul okullar tatil mi? 12 Ocak yarın İstanbul okullar tatil mi?
İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 12 Ocak (Yarın) İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak 2026 tarihinde Pazartesi günü okullar bir gün için tatil edilmiştir.

12 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şu an itibarıyla (11 Ocak Pazar), Valiliklerden 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe yönelik resmi bir il genelinde tatil kararı henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, fırtınanın ulaşımı imkansız kıldığı kıyı bölgelerinde ve taşımalı eğitimin yapıldığı yüksek kesimlerde kararların gece yarısına doğru netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE İZMİR'DE FIRTINA ALARMI
İstanbul: İstanbul Valiliği, AFAD ve MGM üzerinden yapılan uyarılarda kuvvetli lodos fırtınasına dikkat çekildi. Deniz ulaşımındaki iptallerin eğitime engel olup olmayacağı takip ediliyor. Şu an için İstanbul'da okullar açık görünüyor.

İzmir ve Çanakkale: Ege kıyılarında beklenen fırtına ve fırtına ile birlikte gelecek şiddetli yağış, özellikle Çanakkale ve İzmir'in bazı ilçelerinde "fırtına tatili" ihtimalini masaya yatırdı. Velilerin gözü Valilik resmi sosyal medya hesaplarında.

TATİL İHTİMALİ OLAN DİĞER BÖLGELER
Hava durumuna bağlı olarak şu bölgelerde "kar" veya "fırtına" tatili kararları gelebilir:

Hakkari ve Van: Bölgedeki yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilme ihtimali oldukça yüksek.


Bursa ve Balıkesir: Güney Marmara hattında etkili olacak şiddetli rüzgar, taşımalı eğitim yapan öğrenciler için risk teşkil edebileceğinden yerel tatil kararları duyurulabilir.

15 TATİLE SON 1 HAFTA!
Öğrenciler için bir diğer önemli konu ise yarıyıl tatili. 12 Ocak haftası, aynı zamanda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son haftası olacak:

Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.

Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.

