İstanbul okullar tatil mi? 12 Ocak yarın İstanbul okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, bir çok il ile ilgili uyarı yaptı. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 12 Ocak (Yarın) İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?12 Ocak 2026 tarihinde Pazartesi günü okullar bir gün için tatil edilmiştir.Şu an itibarıyla (11 Ocak Pazar), Valiliklerden 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe yönelik resmi bir il genelinde tatil kararı henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, fırtınanın ulaşımı imkansız kıldığı kıyı bölgelerinde ve taşımalı eğitimin yapıldığı yüksek kesimlerde kararların gece yarısına doğru netleşmesi bekleniyor.İstanbul: İstanbul Valiliği, AFAD ve MGM üzerinden yapılan uyarılarda kuvvetli lodos fırtınasına dikkat çekildi. Deniz ulaşımındaki iptallerin eğitime engel olup olmayacağı takip ediliyor. Şu an için İstanbul'da okullar açık görünüyor.İzmir ve Çanakkale: Ege kıyılarında beklenen fırtına ve fırtına ile birlikte gelecek şiddetli yağış, özellikle Çanakkale ve İzmir'in bazı ilçelerinde "fırtına tatili" ihtimalini masaya yatırdı. Velilerin gözü Valilik resmi sosyal medya hesaplarında.Hava durumuna bağlı olarak şu bölgelerde "kar" veya "fırtına" tatili kararları gelebilir:Hakkari ve Van: Bölgedeki yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilme ihtimali oldukça yüksek.Bursa ve Balıkesir: Güney Marmara hattında etkili olacak şiddetli rüzgar, taşımalı eğitim yapan öğrenciler için risk teşkil edebileceğinden yerel tatil kararları duyurulabilir.Öğrenciler için bir diğer önemli konu ise yarıyıl tatili. 12 Ocak haftası, aynı zamanda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son haftası olacak:Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.