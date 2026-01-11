Başar Önal'dan Beşiktaş'a ret

Nijmegen forması giyen Başar Önal, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ'A RET
ESPN'de yer alan habere göre, Beşiktaş ve Pisa'nın ilgi gösterdiği 21 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Nijmegen'den ayrılmak istemiyor.
Genç futbolcunun, iki kulübün tekliflerini de geri çevirdiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Nijmegen forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan genç futbolcu, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.
U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Başar Önal'ın, Nijmegen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
