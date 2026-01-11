11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-176'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-07'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-169'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Başar Önal'dan Beşiktaş'a ret

Nijmegen forması giyen Başar Önal, Beşiktaş ve Pisa'nın tekliflerini reddetti.

calendar 11 Ocak 2026 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nijmegen forması giyen Başar Önal, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ'A RET

ESPN'de yer alan habere göre, Beşiktaş ve Pisa'nın ilgi gösterdiği 21 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Nijmegen'den ayrılmak istemiyor.

Genç futbolcunun, iki kulübün tekliflerini de geri çevirdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Nijmegen forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan genç futbolcu, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Başar Önal'ın, Nijmegen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
