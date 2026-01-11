11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-174'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-06'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-167'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Göztepe lig öncesi moral buldu

Göztepe, hazırlık maçında CSKA 1948'i 2-1 yenerek moral bulurken, Süper Lig öncesi kaleci Mehmet Şamil Öztürk'ü de kadrosuna kattı.

calendar 11 Ocak 2026 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe lig öncesi moral buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını sürdüren Göztepe, ikinci özel maçında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'i evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarın da izlediği maça Lis - Arda Okan, Heliton, Bokele, Cherni. Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Öanderson ilk 11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar maçın ilk devresini 1-0 yenik tamamladı. İkinci yarıda ise çok etkili bir görüntü ortaya koyan Göztepe 52'nci dakikada Dennis'in güzel golüyle beraberliği yakaladı. Göz-Göz, 59'da da golcüsü Juan'la öne geçmeyi başardı. İlk hazırlık karşılaşmasında 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970 Spor'u 9-1 yenen Göztepe, CSKA 1948 galibiyetiyle lig öncesi moral buldu.

19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, kaleci transferini de bitirdi. Daha önce ofansif orta saha Alexis Antunis ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe, Zecorner Kayserispor'un 20 yaşındaki file bekçisi Mehmet Şamil Öztürk'ü resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5 + 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.