11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-175'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-06'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-168'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Luis Enrique'den net mesaj: "İddialar doğru değil"

Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme görüşmelerini reddettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

calendar 11 Ocak 2026 16:18 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 16:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG Teknik Direktörü, basında yer alan iddialara sert bir dille karşılık vererek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"ORTADA ÇOK FAZLA SAHTE HABER VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp etrafında sürekli benzer haberlerin dolaştığını vurguladı.

"Bunlar PSG etrafında her zaman çıkan söylentiler. Ortada çok fazla sahte haber var. Oyuncuları ve takımı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey olmayacak," diyen Luis Enrique, sözleşme konusuna da açıklık getirdi.

"BU TÜR KONULAR ÖZEL KALIR"

İspanyol teknik adam, kulüple görüşmelerin olağan bir süreç olduğunu belirterek, "Görüşmelerin olması normal. Ancak bu tür konular özel kalır," ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
