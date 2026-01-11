Luis Enrique'den net mesaj: 'İddialar doğru değil'

PSG Teknik Direktörü, basında yer alan iddialara sert bir dille karşılık vererek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.





"ORTADA ÇOK FAZLA SAHTE HABER VAR"



Tecrübeli çalıştırıcı, kulüp etrafında sürekli benzer haberlerin dolaştığını vurguladı.



"Bunlar PSG etrafında her zaman çıkan söylentiler. Ortada çok fazla sahte haber var. Oyuncuları ve takımı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar ama böyle bir şey olmayacak," diyen Luis Enrique, sözleşme konusuna da açıklık getirdi.



"BU TÜR KONULAR ÖZEL KALIR"



İspanyol teknik adam, kulüple görüşmelerin olağan bir süreç olduğunu belirterek, "Görüşmelerin olması normal. Ancak bu tür konular özel kalır," ifadelerini kullandı.



