11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
3-064'
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
0-072'
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Galatasaray ve Beşiktaş, Noa Lang için karşı karşıya!

Galatasaray ve Beşiktaş, Napoli'den Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang ile ilgileniyor.

calendar 11 Ocak 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli forması giyen Noa Lang, transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Noa Lang ile ilgilendikleri ve Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ettikleri yazıldı.

SEZON PERFORMANSI


Napoli forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Napoli, Noa Lang'ı yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservisle PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
