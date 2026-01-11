11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Beşiktaş'ta Jörgensen müjdesi! Chelsea'nin planları değişti

Chelsea'nin Kendry Paez'i geri çağırıp İpswich'e kiralama planı devreye girerse, Filip Jörgensen'in Beşiktaş'a kiralık gelme ihtimali doğacak.

calendar 11 Ocak 2026 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın kale için 1 numaralı tercihi Filip Jörgensen ile ilgili olumlu gelişme yaşandı.

İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Maviler'in bu kontenjanın dolu olmasından dolayı Beşiktaş'ın ilgilendiği Jörgensen'i sadece bonservisiyle gönderme düşüncesi vardı. Ancak Chelsea'nin sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırıp İpswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

Paez kiralandığı takdirde Chelsea, yurt dışına bir kiralık oyuncu daha yollayabilecek. Bu durumda Premier Lig devi, Danimarkalı eldiveni Beşiktaş'a kiralık olarak gönderebilecek. 

'COME TO BEŞİKTAŞ' ÇAĞRISI 

Beşiktaşlı taraftarlar, Danimarkalı kalecinin siyah-beyazlı formayı giymesi için sosyal medyada organize oldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, Filip Jörgensen'e İnstagram üzerinden 'Come to Beşiktaş' mesajını gönderiyor.

23 yaşındaki file bekçisi düzenli olarak forma şansı bulabileceği için siyah-beyazlı kulübe gelmeyi çok istiyor.



