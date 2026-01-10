Galatasaray Fenerbahçe maçı İZLE, GS FB derbi canlı yayını burada

Galatasaray Fenerbahçe maçı ATV şifresiz link!
Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
G.SARAY'IN HEDEFİ 8. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı. F.BAHÇE, EN SON 2014'TE KAZANDI
2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.
1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 7 kez rakiplerine kaybetti. GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE
Turkcell Süper Kupa final maçında gözler yıldız golcülerde olacak. Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da toplam 25 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 52 kez gol sevinci yaşayan "Cimbom", 12 farklı futbolcudan skor katkısı aldı.
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydiği için derbide takımdaki yerini alamayacan Victor Osimhen, kaydettiği 12 golle takımının en golcü futbolcusu olarak ön plana çıktı. Osimhen'i 10 golle uzun süreli sakatlığını atlatan Mauro Icardi izledi. Leroy Sane ve Yunus Akgün altışar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı 4, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de birer golle takımlarına katkı verdi.
Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da toplam 29 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 57 kez fileleri havalandırdığı söz konusu maçlarda 14 futbolcudan skor katkısı aldı. Sakatlığı nedeniyle Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, 14 golle takımının en skorer futbolcusu oldu. Talisca'yı 9 golle Marco Asensio, 8 golle Yusuf En-Nesyri, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi. DERBİDE GÖZLER KALECİLERİN ÜZERİNDE
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında sahada eldiven giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı. ICARDI REKORA HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, 2 kez daha rakip fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olacak. DAVINSON 'DALYA' DİYECEK
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. DERBİLERİN FATURASI 'AĞIR' OLUYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı 39 maçtaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere 11 milyon 951 bin 500 lira, sarı-kırmızılılara ise 6 milyon 130 bin lira para cezası verildi. DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 66 maçta Fenerbahçeli futbolculara 27, Galatasaraylı oyunculara 23 kırmızı kart gösterildi. İki takım arasındaki son derbide 7 sarı kart çıktı. EZELİ REKABETTE 405. MÜCADELE
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak. Rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi. SÜPER KUPA'DA SEKİZİNCİ RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı. SON SÜPER KUPA FİNALİ 1 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılanson Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü. İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı. Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi. TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi. BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek 16. Fenerbahçe derbisini, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise 2. Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk Galatasaray derbisini 1 Aralık 2025'te Kadıköy'de izledi. Fenerbahçe mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig, kupa ve Süper Kupa'da 15 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 15 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 17 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 8 golle karşılık verdi. NE DEDİ: OKAN BURUK
"İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." NE DEDİ: DOMENICO TEDESCO
"Takım içinde çok güzel bir enerji var. Son antrenmanımızı bugün yaptık. Talisca da takıma döndü, kadroda olacak. Geride kalan sakat oyuncuların durumuna gün gün bakacağız. 2 yeni oyuncumuz var. Guendouzi bugün ilk antrenmanını yaptı. Mert de dün ilk kez kaleci grubuyla çalıştı. Dediğim gibi takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz." NE DEDİ: MAURO ICARDI
"Finalde şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Hocamın da dediği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Kupa, kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız. "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimde de hem normal maçlarda hem de derbi maçlarda buradaki atmosfere şaşırmıştım. Çok iyi ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Bu tür maçlar taraftarlarımız için çok iyi. Onları mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz." NE DEDİ: NELSON SEMEDO
"İki iyi takım arasında oynanan ve sadece futbolun konuşulduğu bir maç diliyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçını oynadı. Mert ve Matteo da takımla ilk kez çalıştılar ve umuyorum yarın da takıma yardımcı olurlar. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım taraftarlarımızı tekrar mutlu ederiz. Biz daha da iyi olabilmek için her halükarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. FİNALİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak. G.SARAY MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi. F.BAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran. G.SARAY, TRABZONSPOR'U YENEREK GELDİ
Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. F.BAHÇE, SAMSUNSPOR ENGELİNİ AŞTI
Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 2. sırada tamamlayarak lig 3.'sü Samsunspor ile yarı finalde karşılaşan sarı-lacivertliler, Adana'da oynanan müsabakada rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı. GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak. FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak. YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un maçta kadroda yer alması bekleniyor. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar maç saatinde verilecek. İLK YARIDAKİ DERBİ 1-1 BİTTİ
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı. OKAN BURUK'UN 18. DERBİSİ
Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 18. derbiye çıkacak. Galatasaray'ın başında olduğu süreçte 52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 17 resmi müsabakada 9 galibiyet, 4'er beraber ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 17 karşılaşmada 25 kez rakip ağları sarsarken 18 golü kalesinde gördü. Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde sadece 4 gol gördü. DERBİDE İLK GOL KRİTİK
Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 32 yılı kapsayan son 65 Süper Lig, 12 Türkiye Kupası, 4 Turkcell Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 24 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 82 resmi müsabakanın 13'ü gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.