İstanbul'da eğitime 1 gün ara

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan kararla, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.Alınan karar kapsamında; resmî ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil kapsamına alındı.Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli personel ile hamile çalışanlar ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu kapsamın dışında tutuldu.Ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın belirlenen tarihte idari izinli olacak.