11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-122'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-177'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

İstanbul'da eğitime 1 gün ara

İstanbul genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanlarının bir bölümü de idari izinli sayılacak.

calendar 11 Ocak 2026 19:33
İstanbul'da eğitime 1 gün ara
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan kararla, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Alınan karar kapsamında; resmî ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil kapsamına alındı.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli personel ile hamile çalışanlar ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu kapsamın dışında tutuldu.


Ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın belirlenen tarihte idari izinli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
