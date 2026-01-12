11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Napoli, Inter'in farkı açmasına izin vermedi!

İtalya Serie A 20. haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A 20. hafta maçında Inter ile Napoli karşılaştı.
 
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.
 
Inter'in golleri 9. dakikada Federico Dimarco ve 73. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan (penaltı) geldi. Napoli'nin gollerini ise 26 ve 81. dakikada Scott McTominay attı.
 
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte 71. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 88. dakikada yaşadığı pozisyon sonrası değişiklik işaretinde bulundu ve oyundan çıktı.
 
Bu sonuçla birlikte Inter 43 puanla liderliğini korurken Napoli ise 39 puanla yakın takibini sürdürdü.
 
Ligin sonraki maçında Inter, Lecce'yi ağırlayacak. Napoli ise Parma'yı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
