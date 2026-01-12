11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Messi sorusu, 450 bin TL kaybettirdi!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL'lik soru dikkat çekti.

calendar 12 Ocak 2026 00:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 00:25
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu.

Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi,

"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"


A: Lionel Messi
B: Kylie Jenner
C: Cristiano Ronaldo
D: Yumurta

Doğru cevap, Lionel Messi olacaktı. Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğraf, Instagram'da yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırdı. Yarışmacı ise yumurta cevabı vererek 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
