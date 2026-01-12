Messi sorusu, 450 bin TL kaybettirdi!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu.Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi,"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"Doğru cevap, Lionel Messi olacaktı. Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası zaferi sonrası paylaştığı fotoğraf, Instagram'da yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırdı. Yarışmacı ise yumurta cevabı vererek 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.