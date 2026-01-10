Hull City'nin hedefi Toby Collyer!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de devre arası transfer dönemi için hedeflerden biri ortaya çıktı.
Hull City, Manchester United'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer ile ilgileniyor.
HULL'U TERCİH ETMEMİŞTİ
Collyer, Hull City'nin yaz transfer döneminde de gündemine gelmiş ancak genç oyuncu o dönem West Brom'a kiralanmıştı. Collyer, sakatlık yaşamasının ardından Manchester United'a geri döndü.
Hull City, Collyer'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
"KADROMDA GÖRMEK İSTERİM"
Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, transfer için yaptığı açıklamada, "İlginç bir oyuncu, mümkünse onu kadromda görmek istiyorum." diye konuştu.
Jakirovic, "Yaz aylarında bizi seçmediği için üzgünüm çünkü kulübümüzün durumunu anlamadı. Belki sadece o değil, diğer tüm oyuncular da artık her hafta, her maçta iyi oynayabilen iyi bir takımımız olduğunu görüyorlar. Bu yüzden şimdi belki fikirlerini değiştirirler. Şimdi onu transfer etmek için bir fırsat ve şans varsa, onu transfer etmek isterim." sözlerini sarf etti.
Collyer, sakatlanmadan önce West Brom'da 12 maçta 1 asist yapmıştı.
