10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-1DA
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-045'
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
1-287'
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
2-187'
10 Ocak
M.City-Exeter City
8-085'
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
2-071'
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
0-043'
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Eczacıbaşı Dynavit, sahasında set vermeden kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Ocak 2026 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eczacıbaşı Dynavit, sahasında set vermeden kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi. 

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, İlbank ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Plummer, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Ebrar Karakurt, Smrek, Elif Şahin, Bengisu Aygün)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Klimets, Bricio, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Damla Nur Dündar, Elif Su Yavuz)

Setler: 25-18, 25-23, 25-9

Süre: 78 dakika (24, 31, 23)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
