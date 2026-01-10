Galatasaray'dan seremoniye katılmama kararı!

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından dikkat çeken bir karara imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.
Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında seremoniye neden katılmadıkları yönünde gelen sorunun ardından, "Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık." dedi.
