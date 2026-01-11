TFF'den Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa 2025'i kazanan Fenerbahçe'yi kutlar; bu başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa 2025'i kazanan Fenerbahçe'yi kutlar; bu başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.