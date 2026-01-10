Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
HT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, takımın genç stoperlerinden Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO
Habere göre anlaşma sezon sonuna kadar geçerli olacak ve BAE ekibinin 2.5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olacak.
22 yaşındaki Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 410 dakika sahada kaldı. Serdar, geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro karşılığında Braga'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Trabzonspor'da Serdar Saatçı'nin yeni takımı belli oldu!
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr SC, Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
