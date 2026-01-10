Trabzonspor'da Serdar Saatçı'nin yeni takımı belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.



HT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, takımın genç stoperlerinden Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.



SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO



Habere göre anlaşma sezon sonuna kadar geçerli olacak ve BAE ekibinin 2.5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu olacak.



22 yaşındaki Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 410 dakika sahada kaldı. Serdar, geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro karşılığında Braga'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.







