09 Ocak
Vanspor FK-Boluspor
0-164'
09 Ocak
Amed Sportif-Arca Çorum FK
20:00
09 Ocak
E. Frankfurt-B. Dortmund
22:30
09 Ocak
Getafe-Real Sociedad
23:00
09 Ocak
NEC Nijmegen-FC Utrecht
0-0ERT
09 Ocak
Mali-Senegal
19:00
09 Ocak
Kamerun-Fas
22:00
09 Ocak
Cadiz-Sporting Gijon
22:30

Manchester City, Semenyo'yu kadrosuna kattı

Premier Lig devi Manchester City, Bournemouth forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu 5,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı; İngiliz ekibi bu transfer için 65 milyon sterlin bonservis ödeyecek.

09 Ocak 2026 15:40
Haber: AA, Fotoğraf: mancity.com
Manchester City, Semenyo'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu transfer etti.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
 
Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.
 
Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 11 gol atan Semenyo, bu sezon ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
 
Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
