Fenerbahçe'de derbinin ardından üst üste paylaşımlar!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fenerbahçe'nin galibiyet sonrası paylaşımları kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Kulübün ilk paylaşımında, "Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
Ardından gelen ikinci paylaşımda ise "Kimse görmeden." mesajı yer aldı.
Kapıyı kapatın.
🪩 Başlıyoruz! pic.twitter.com/OyRvi3sblu
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Üçüncü paylaşımda rakibe gönderme yapan Fenerbahçe, "Ararımmmm seniiii her yerdeeee!?? @.galatasaraysk" ifadelerini kullandı.
😿 Kimse görmeden. pic.twitter.com/CluNIXV5MX
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Dördüncü paylaşımda ise "Kupayı direkt bize vermek, daha doğru olurdu gibi GEJSDNFLKAJSDŞGKLJASDGAJLSDKJF" mesajı paylaşıldı.
Beşinci paylaşımda "Gecenin keyif dozu: yerinde" mesajı paylaşıldı.
Son olarak yapılan altıncı paylaşımda sarı-lacivertliler, "Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın." sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı.
Gecenin keyif dozu: yerinde https://t.co/Q2PzbGyCTh pic.twitter.com/IzXmtQ29Yv
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası yaptığı bu paylaşımlar, kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi görürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın. 😭
🤣 pic.twitter.com/B4pmjwlaFO
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026