Fenerbahçe'de derbinin ardından üst üste paylaşımlar!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazanırken, maç sonrası yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

calendar 10 Ocak 2026 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Fenerbahçe'nin galibiyet sonrası paylaşımları kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Kulübün ilk paylaşımında, "Kapıyı kapatın.  Başlıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.



Ardından gelen ikinci paylaşımda ise "Kimse görmeden." mesajı yer aldı.

Üçüncü paylaşımda rakibe gönderme yapan Fenerbahçe, "Ararımmmm seniiii her yerdeeee!?? @.galatasaraysk" ifadelerini kullandı.

Dördüncü paylaşımda ise "Kupayı direkt bize vermek, daha doğru olurdu gibi GEJSDNFLKAJSDŞGKLJASDGAJLSDKJF" mesajı paylaşıldı.

Beşinci paylaşımda "Gecenin keyif dozu: yerinde" mesajı paylaşıldı.

Son olarak yapılan altıncı paylaşımda sarı-lacivertliler, "Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın." sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası yaptığı bu paylaşımlar, kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi görürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.