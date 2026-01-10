10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-149'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-025'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-124'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Guardiola'dan Leroy Sane vurgusu: "Modern kanat oyuncusu"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola modern kanat oyuncularını tanımladı ve Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Leroy Sane'yi örnek gösterdi.

calendar 10 Ocak 2026 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 15:55
Haber: NTV, Fotoğraf: Imago
Guardiola'dan Leroy Sane vurgusu: 'Modern kanat oyuncusu'
F.A. Cup 3. turunda bugün Exeter City'yi ağırlayacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola soruları yanıtladı.
 
Guardiola, ara transfer döneminde takıma katılan Antoine Semenyo'dan övgüyle bahsederken, "Bournemouth'ta her iki kanatta da olağanüstü oynadı ve her iki ayağını da inanılmaz derecede iyi kullanabiliyor. Premier Lig'i biliyor ve birçok kulüp onu istiyordu ama o bize katılmaya karar verdi. Transferden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.
 
Semenyo, 65 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Bournemouth tarihinin en pahalı oyuncu satışı oldu.
 
Basın toplantısında, kanatlarda görev yapan futbolcuların profillerinin yıllar içinde değişimiyle ilgili gelen soruya Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcusu Leroy Sane üzerinden bir örnek verdi.
 
Guardiola açıklamasında, "Eskiden kanat oyuncuları ufak tefek, top sürme becerisi olan futbolculardı. Bugün ve gelecekte, örneğin PSG, Real Madrid, Barcelona'da Lamine Yamal'ı görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 
Guardiola ayrıca, "Günümüzün modern kanat oyuncusu 'Sane' tipi uzun boylu, uzun bacaklı ve Semenyo gibi inanılmaz hızlı oyuncular. Enerji, hızla oyuncu geçme, bire bir yetenek, ve geçiş oyunu için son derece önemli." açıklamasında bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
