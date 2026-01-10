Guardiola'dan Leroy Sane vurgusu: 'Modern kanat oyuncusu'

F.A. Cup 3. turunda bugün Exeter City'yi ağırlayacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola soruları yanıtladı.

Guardiola, ara transfer döneminde takıma katılan Antoine Semenyo'dan övgüyle bahsederken, "Bournemouth'ta her iki kanatta da olağanüstü oynadı ve her iki ayağını da inanılmaz derecede iyi kullanabiliyor. Premier Lig'i biliyor ve birçok kulüp onu istiyordu ama o bize katılmaya karar verdi. Transferden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.

Semenyo, 65 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Bournemouth tarihinin en pahalı oyuncu satışı oldu.

Basın toplantısında, kanatlarda görev yapan futbolcuların profillerinin yıllar içinde değişimiyle ilgili gelen soruya Guardiola, Galatasaray 'da forma giyen eski futbolcusu Leroy Sane üzerinden bir örnek verdi.

Guardiola açıklamasında, "Eskiden kanat oyuncuları ufak tefek, top sürme becerisi olan futbolculardı. Bugün ve gelecekte, örneğin PSG, Real Madrid, Barcelona'da Lamine Yamal'ı görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Guardiola ayrıca, "Günümüzün modern kanat oyuncusu 'Sane' tipi uzun boylu, uzun bacaklı ve Semenyo gibi inanılmaz hızlı oyuncular. Enerji, hızla oyuncu geçme, bire bir yetenek, ve geçiş oyunu için son derece önemli." açıklamasında bulundu.