Guendouzi, Fenerbahçe'ye golle başladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerdeki kariyerine golle başladı.
Fransız orta saha oyuncusu, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Guendouzi, 28. dakikada ceza sahası dışından yerden çektiği şutla ağları havalandırdı.
Fenerbahçe, Guendouzi'nin bu golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
