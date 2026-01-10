10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-1DA
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-0DA
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
1-290'
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
2-190'
10 Ocak
M.City-Exeter City
9-088'
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-074'
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
0-045'
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Okan Buruk'tan Günay tercihi için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinin öncesinde konuştu.

calendar 10 Ocak 2026 18:11
Okan Buruk'tan Günay tercihi için açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisinden önce açıklamalarda bulundu.

52 yaşındaki teknik adam, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var." dedi.

Okan Buruk, kadro tercihi için, "Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." diye konuştu.


Başarılı teknik adam, son olarak, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)." açıklamasını yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.