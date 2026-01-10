10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
0-2
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
0-2
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
4-1DA
10 Ocak
Atalanta-Torino
1-019'
10 Ocak
Roma-Sassuolo
2-0
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-2
10 Ocak
Como-Bologna
1-1
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
0-02'
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
1-2
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
10-9
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
3-1
10 Ocak
M.City-Exeter City
10-1
10 Ocak
Valencia-Elche
0-02'
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
1-0
10 Ocak
Villarreal-Alaves
3-1
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
1-4
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
2-2
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-2
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
2-1
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
1-1
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
2-1DA

Fenerbahçe'de bahar havası: Sıra transferde!

Kupayla morallenen Fenerbahçe'de bu hafta transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

10 Ocak 2026 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bahar havası: Sıra transferde!
Fenerbahçe'de adeta bahar havası yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etti ve 2014 yılından bu yana bu kupaya duyduğu özleme son verdi.

3 TRANSFER

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.


TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a karşı oynanan maçta yeni transferlerden Musaba, 2 asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Matteo Guendouzi de Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıktı ve ağları havalandırdı.

MORALLER TAVAN YAPTI!

Fenerbahçe'de yeni transferlerin bu performansı ve gelen kupayla birlikte moraller adeta tavan yaptı.

SIRADA TRANSFER VAR

Fenerbahçe'de kazanılan Süper Kupa'nın ardından gözler transfere çevrildi.

3 transferinin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

LİSTEDEKİ İKİ ÖNEMLİ İSİM!

Fenerbahçe'nin hücum hattı için listesinde uzun süredir Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve Atalanta'dan Ademola Lookman yer alıyor.

Kupayla morallenen Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftayla birlikte listedeki isimler için önemli adımlar atması bekleniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
