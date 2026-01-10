Fenerbahçe'de bahar havası: Sıra transferde!

Fenerbahçe'de adeta bahar havası yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etti ve 2014 yılından bu yana bu kupaya duyduğu özleme son verdi.
3 TRANSFER
Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.
TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a karşı oynanan maçta yeni transferlerden Musaba, 2 asistle yıldızlaştı.
Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Matteo Guendouzi de Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıktı ve ağları havalandırdı.
MORALLER TAVAN YAPTI!
Fenerbahçe'de yeni transferlerin bu performansı ve gelen kupayla birlikte moraller adeta tavan yaptı.
SIRADA TRANSFER VAR
Fenerbahçe'de kazanılan Süper Kupa'nın ardından gözler transfere çevrildi.
3 transferinin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
LİSTEDEKİ İKİ ÖNEMLİ İSİM!
Fenerbahçe'nin hücum hattı için listesinde uzun süredir Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve Atalanta'dan Ademola Lookman yer alıyor.
Kupayla morallenen Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftayla birlikte listedeki isimler için önemli adımlar atması bekleniyor.
3 TRANSFER
Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.
TRANSFERLERİN PERFORMANSLARI
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a karşı oynanan maçta yeni transferlerden Musaba, 2 asistle yıldızlaştı.
Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Matteo Guendouzi de Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde ilk kez sahaya çıktı ve ağları havalandırdı.
MORALLER TAVAN YAPTI!
Fenerbahçe'de yeni transferlerin bu performansı ve gelen kupayla birlikte moraller adeta tavan yaptı.
SIRADA TRANSFER VAR
Fenerbahçe'de kazanılan Süper Kupa'nın ardından gözler transfere çevrildi.
3 transferinin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
LİSTEDEKİ İKİ ÖNEMLİ İSİM!
Fenerbahçe'nin hücum hattı için listesinde uzun süredir Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ve Atalanta'dan Ademola Lookman yer alıyor.
Kupayla morallenen Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftayla birlikte listedeki isimler için önemli adımlar atması bekleniyor.